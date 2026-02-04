Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МЧС сделал заявление из-за сильных морозов в Беларуси

Глава МЧС Синявский обратился к белорусам из-за сильных морозов.

Источник: Комсомольская правда

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко сделал заявление из-за сильных морозов в стране. Подробности сообщает БелТА.

Глава МЧС подчеркнул, что все службы (речь идет про Республиканский центр управления и реагирования, центры оперативного управления областей) в период сильных морозов были переведены на особые условия функционирования.

Вадим Синявский обратил внимание, что была осуществлена проверка связи со всеми взаимодействующими структурами — энергетика, ЖКХ, органы внутренних дел, комиссии по чрезвычайным ситуациям различного уровня, органы исполнительной власти и так далее.

— Мы проверили готовность техники, диспетчерских служб и, конечно, в ежедневных инструктажах наших специалистов очень много внимания обращаем на устойчивое функционирование этой системы, — заявил министр по чрезвычайным ситуациям.

Он добавил: когда система функционирует, то обеспечено оперативное устранение последствий, оказание помощи, быстрое реагирование.

Ранее Минэнерго сказало, что температура в сильные морозы в квартирах у белорусов будет несколько снижена.

Кстати, прокуратура нашла поселок под Минском, где в жилье и учреждении образования было +11.

Кроме того, синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси: «Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше