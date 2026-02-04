Глава МЧС сделал заявление из-за сильных морозов в Беларуси

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко сделал заявление из-за сильных морозов в стране. Подробности сообщает БелТА.
Глава МЧС подчеркнул, что все службы (речь идет про Республиканский центр управления и реагирования, центры оперативного управления областей) в период сильных морозов были переведены на особые условия функционирования.
Вадим Синявский обратил внимание, что была осуществлена проверка связи со всеми взаимодействующими структурами — энергетика, ЖКХ, органы внутренних дел, комиссии по чрезвычайным ситуациям различного уровня, органы исполнительной власти и так далее.
— Мы проверили готовность техники, диспетчерских служб и, конечно, в ежедневных инструктажах наших специалистов очень много внимания обращаем на устойчивое функционирование этой системы, — заявил министр по чрезвычайным ситуациям.
Он добавил: когда система функционирует, то обеспечено оперативное устранение последствий, оказание помощи, быстрое реагирование.
Ранее Минэнерго сказало, что температура в сильные морозы в квартирах у белорусов будет несколько снижена.
Кстати, прокуратура нашла поселок под Минском, где в жилье и учреждении образования было +11.
Кроме того, синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси: «Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы».