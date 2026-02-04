На станции метро «Вавиловская» в Москве построили подземный переход

«В пассажирской зоне использовали алюминиевые панели и природный камень габбро — прочный и устойчивый к влаге и морозу материал. В павильоне установили три эскалатора и лифт отечественного производства. Благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с чётной стороны Ленинского проспекта сократится на 40%», — добавил он.