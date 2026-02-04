Ричмонд
На станции метро «Вавиловская» в Москве построили подземный переход

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новый подземный переход построили на станции метро Москвы «Вавиловская», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

«На станции метро “Вавиловская” построили новый подземный переход. Раньше пассажиры пользовались двумя подземными вестибюлями — северным с одним выходом и южным с двумя. Теперь открыт дополнительный выход из южного, который возвели под Ленинским проспектом», — написал Собянин в мессенджере Max.

Мэр отметил, что с его вводом завершено строительство подземного перехода станции протяжённостью 23 метра. Для его возведения специалисты уложили почти 1,8 тысячи кубометров железобетона, а архитектурно-отделочными работами охвачена площадь свыше 4,3 тысячи квадратных метров.

«В пассажирской зоне использовали алюминиевые панели и природный камень габбро — прочный и устойчивый к влаге и морозу материал. В павильоне установили три эскалатора и лифт отечественного производства. Благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с чётной стороны Ленинского проспекта сократится на 40%», — добавил он.

Собянин напомнил, что станция «Вавиловская» заработала в сентябре прошлого года в рамках первого этапа Троицкой линии. Уже начато строительство второго этапа — ещё шести станций, которых ждут жители ТиНАО.

