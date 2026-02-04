12-ти воронежцам присвоили звание «Мастер спорта»

Звание «Мастер спорта РФ» присвоили 12 атлетам из Воронежской области. Соответствующий приказ 28 января подписал министр спорта Михаил Дегтярев. Документ опубликован на сайте ведомства.
Новоиспеченными «Мастерами спорта» стали:
акробаты Егор Микулин, Арсений Прохоров, Алиса Солодкова, Вероника Щепкина, Егор Юнусов, Андрей Анохин, Анастасия Варнавская, Даниил Корчагин и Максим Махольд;
ориентировщики Кирилл Бунегин, Владислав Тимонин;
универсал Алексей Попов (спорт глухих).
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежскому легкоатлету Константину Халтурину присвоили звание «Мастер спорта РФ».