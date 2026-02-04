Ричмонд
12-ти воронежцам присвоили звание «Мастер спорта»

Сразу девять акробатов получили новое звание.

Источник: Reuters

Звание «Мастер спорта РФ» присвоили 12 атлетам из Воронежской области. Соответствующий приказ 28 января подписал министр спорта Михаил Дегтярев. Документ опубликован на сайте ведомства.

Новоиспеченными «Мастерами спорта» стали:

акробаты Егор Микулин, Арсений Прохоров, Алиса Солодкова, Вероника Щепкина, Егор Юнусов, Андрей Анохин, Анастасия Варнавская, Даниил Корчагин и Максим Махольд;

ориентировщики Кирилл Бунегин, Владислав Тимонин;

универсал Алексей Попов (спорт глухих).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежскому легкоатлету Константину Халтурину присвоили звание «Мастер спорта РФ».