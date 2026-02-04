В Нижнекамске скончался легендарный хирург Идрис Валитов

Как сообщили в пресс-службе Нижнекамской ЦРМБ, Валитова называли «Врачом с золотыми руками» и «Учителем всех хирургов». Несмотря на то, что свою жизнь Валитов связал с Нижнекамской больницей, он приобретал практические навыки в Алжире, передавал свой опыт в Тунисе и учился передовым методикам лечения в Германии.