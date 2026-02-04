Нерадивая многодетная мамашка из Башкирии спряталась от приставов в морозильнике

После возбуждения нового уголовного дела должница не явилась на допрос. Приставы направились к месту ее регистрации, но сожитель женщины заявил, что она давно не проживает по этому адресу. Помогли показания соседей, утверждавших, что видели ее недавно во дворе. Во время повторного обыска внимание приставов привлек морозильник-ларь на кухне. Открыв его, они обнаружили внутри прятавшуюся женщину.