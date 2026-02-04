Нерадивая многодетная мамашка из Башкирии спряталась от приставов в морозильнике

Судебные приставы Белокатайского района Башкирии задержали женщину, скрывавшуюся от уплаты алиментов на собственных детей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП Башкирии.
38-летняя жительница района, ранее лишенная родительских прав, обязана была выплачивать половину своего дохода на содержание несовершеннолетних детей, однако долгое время не исполняла судебное решение. Общая сумма ее задолженности приблизилась к 500 тысячам рублей. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по статье «Злостное уклонение от уплаты алиментов» и отбывала наказание в колонии-поселении, но после освобождения продолжила игнорировать обязательства.
После возбуждения нового уголовного дела должница не явилась на допрос. Приставы направились к месту ее регистрации, но сожитель женщины заявил, что она давно не проживает по этому адресу. Помогли показания соседей, утверждавших, что видели ее недавно во дворе. Во время повторного обыска внимание приставов привлек морозильник-ларь на кухне. Открыв его, они обнаружили внутри прятавшуюся женщину.
Задержанную доставили в отделение. В ближайшее время суд определит меру пресечения и дальнейшую судьбу многодетной матери.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.