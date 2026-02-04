Онколог Шевчук: с ВПЧ, который может вызывать рак, сталкивались до 95% россиян

Заразный рак — отличный кандидат на главную роль в фильме-катастрофе. В реальности рак не может передаваться от человека к человеку, однако вирусы, провоцирующие развитие злокачественных опухолей, могут. Один из самых распространенных — вирус папилломы человека (ВПЧ), с ним в течение жизни сталкивается почти каждый россиянин. О том, когда вирус вызывает рак, сколько лет проходит от заражения до появления опухолей и может ли ВПЧ передаваться при бытовом контакте, в день борьбы против рака «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.