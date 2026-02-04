Создана математическая модель влияния возраста на развитие онкологии

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали математическую модель, с помощью которой определили, как возраст влияет на риск развития разных видов онкологии, исключив воздействие экологии, наследственности и образа жизни. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ПНИПУ.
«Исследователи Пермского политеха и Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения создали математическую модель, которая предлагает новый подход к оценке влияния возраста на риск возникновения и тяжесть течения онкологических заболеваний. Она основана на системе эволюционных уравнений и учитывает не только вероятность возникновения болезни, но и шанс умереть от нее», — сообщили в университете.
В основе нового подхода лежит идея эволюции риска во времени — математическая модель описывает, как накапливаются и развиваются риски для здоровья на протяжении жизни человека. Для анализа ученые использовали масштабную базу данных: более 150 тыс. случаев онкологических заболеваний, накопленных за 16 лет наблюдений. Чтобы выделить влияние именно старения, исключив другие факторы, такие как среда обитания, наследственность и образ жизни. Расчеты были выполнены для 13 основных групп онкологических заболеваний, среди которых опухоли органов пищеварения, дыхательной системы, молочной железы и других. Для каждой группы были получены коэффициенты, показывающие, как с возрастом растет вероятность заболеть и насколько тяжелее протекает болезнь.
Что выяснили ученые.
С помощью модели специалисты показали, что с возрастом структура рисков меняется: на первый план выходят не наиболее известные виды рака, а другие — менее обсуждаемые, но более смертельные.
«Ключевыми зависимыми от возраста заболеваниями стали злокачественные новообразования органов пищеварения. К 70 годам их доля в общем онкологическом риске достигает 31,9%, а вероятность развития увеличивается в 168 раз по сравнению с 20-летним возрастом», — рассказал профессор, заведующий кафедрой «Математическое моделирование систем и процессов» ПНИПУ, доктор физико-математических наук Петр Трусов.
Рак молочной железы, который считается одним из самых распространенных, с возрастом резко снижается: с 40,4% в структуре риска у молодых людей до всего 6,3% к 70 годам. Это указывает на то, что для данного типа рака факторы, связанные непосредственно со старением организма, играют меньшую роль по сравнению с внешними воздействиями или наследственностью.
«Возраст оказывает сильное влияние на редкие виды рака. Например, вероятность развития опухолей костей и суставных хрящей, несмотря на низкую общую распространенность, с каждым прожитым годом возрастает быстрее, чем для большинства других онкологических заболеваний. Это может говорить о том, что редкие формы рака могут быть в значительной степени обусловлены самим процессом старения организма», — объяснил научный сотрудник кафедры математического моделирования систем и процессов ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Владимир Чигвинцев.
Также исследователи выявили неожиданную закономерность для рака кожи. Его смертельность с возрастом не растет, а снижается более, чем в два раза за период с 20 до 70 лет. По словам ученых, это может быть связано как с возрастными особенностями самих опухолей, так и с более ранней их диагностикой у пожилых пациентов.
Как отмечают в университете, разработанная модель позволяет перейти от общей борьбы с раком к четкому пониманию главных угроз для каждого этапа жизни. Она дает возможность проводить профилактику и раннюю диагностику именно тех видов онкологии, риск которых максимально возрастает в определенные возрастные периоды. Помимо этого, разработанная модель станет основой для оценки того, как различные факторы — от экологических и производственных до генетических — влияют на возникновение и течение рака на фоне естественного старения. Работа ученых была выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ по фундаментальным научным исследованиям.