Создана математическая модель влияния возраста на развитие онкологии

В основе нового подхода лежит идея эволюции риска во времени — математическая модель описывает, как накапливаются и развиваются риски для здоровья на протяжении жизни человека. Для анализа ученые использовали масштабную базу данных: более 150 тыс. случаев онкологических заболеваний, накопленных за 16 лет наблюдений. Чтобы выделить влияние именно старения, исключив другие факторы, такие как среда обитания, наследственность и образ жизни. Расчеты были выполнены для 13 основных групп онкологических заболеваний, среди которых опухоли органов пищеварения, дыхательной системы, молочной железы и других. Для каждой группы были получены коэффициенты, показывающие, как с возрастом растет вероятность заболеть и насколько тяжелее протекает болезнь.