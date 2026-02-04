Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы причины опозданий трамваев в Нижнем Новгороде

Неправильная парковка и ДТП на путях стали главными факторами сбоев в работе электротранспорта на центральных улицах города.

Источник: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде продолжают регистрироваться массовые случаи простоев трамваев по вине безответственных водителей. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области со ссылкой на Центр развития транспортных систем. Только за минувшие сутки зафиксировано несколько серьезных инцидентов, когда из-за брошенных в габарите вагонов автомобилей движение блокировалось на срок до одного часа.

Наиболее проблемной точкой остается улица Большая Покровская в районе дома № 18, где трамваи маршрута № 2 дважды за день вынужденно прекращали работу из-за припаркованных машин. Аналогичные ситуации произошли на улицах Октябрьской и Ефремова. Кроме того, на график движения негативно влияют участившиеся случаи столкновения легковых автомобилей с трамваями, что полностью парализует ветки на время оформления ДТП.

Транспортные ведомства обращаются к нижегородским автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными при движении и стоянке вблизи трамвайных путей. Водителям напоминают, что даже незначительное нарушение габарита вагона приводит к остановке десятков единиц транспорта и нарушает обслуживание тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что работа нижегородской канатной дороги приостановлена по техническим причинам.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше