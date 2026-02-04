Названы причины опозданий трамваев в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжают регистрироваться массовые случаи простоев трамваев по вине безответственных водителей. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области со ссылкой на Центр развития транспортных систем. Только за минувшие сутки зафиксировано несколько серьезных инцидентов, когда из-за брошенных в габарите вагонов автомобилей движение блокировалось на срок до одного часа.
Наиболее проблемной точкой остается улица Большая Покровская в районе дома № 18, где трамваи маршрута № 2 дважды за день вынужденно прекращали работу из-за припаркованных машин. Аналогичные ситуации произошли на улицах Октябрьской и Ефремова. Кроме того, на график движения негативно влияют участившиеся случаи столкновения легковых автомобилей с трамваями, что полностью парализует ветки на время оформления ДТП.
Транспортные ведомства обращаются к нижегородским автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными при движении и стоянке вблизи трамвайных путей. Водителям напоминают, что даже незначительное нарушение габарита вагона приводит к остановке десятков единиц транспорта и нарушает обслуживание тысяч пассажиров.
