Названы причины опозданий трамваев в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжают регистрироваться массовые случаи простоев трамваев по вине безответственных водителей. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области со ссылкой на Центр развития транспортных систем. Только за минувшие сутки зафиксировано несколько серьезных инцидентов, когда из-за брошенных в габарите вагонов автомобилей движение блокировалось на срок до одного часа.