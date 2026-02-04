В Самарской области могут усилить контроль за выходом автобусов № 110

В Самарской области местные жители оставили жалобу на работу общественного транспорта. Комментарий разместили под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева в социальных сетях.
Жители Красного Яра отметили, что ждут общественный транспорт по 40−60 минут. Ранее транспорт ходил с определенным интервалом. На комментарий ответили представители профильного министерства. По словам ведомства, маршрут работает по нерегулируемому тарифу.
Перевозчику поручили усилить контроль за выходом транспорта на рейс. Напомним, из-за сильного снегопада 3 февраля были перекрыты сразу несколько трасс, из-за чего произошел сбой в работе транспорта в отдаленные районы региона.