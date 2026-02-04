Гражданин Молдовы годами «паровозиком» бесплатно проездил по платным дорогам Италии на 14 000 евро: Суд его полностью оправдал

В Пезаро суд оправдал 35-летнего гражданина Молдовы по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, несмотря на систематический неоплаченный проезд через терминалы Telepass. Мужчина использовал тактику «паровозика» к впереди идущему автомобилю, преодолевая барьеры вплотную к чужому бамперу, пока шлагбаум оставался открытым, сообщает итальянская пресса.
Только за один месяц следствие зафиксировало 18 таких поездок на сумму около 1000 евро, однако общий долг по всей Италии, согласно материалам дела, достиг внушительных 14 000 евро. Судья постановил, что подобные действия не являются уголовным мошенничеством, так как водитель не использовал сложные обманные схемы или поддельные устройства, а лишь нарушал гражданско-правовые обязательства перед компанией Autostrade.
В результате подсудимый избежал уголовного срока, хотя за ним сохраняется обязанность выплатить накопленную задолженность в рамках гражданского производства.
