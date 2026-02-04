Гражданин Молдовы годами «паровозиком» бесплатно проездил по платным дорогам Италии на 14 000 евро: Суд его полностью оправдал

Только за один месяц следствие зафиксировало 18 таких поездок на сумму около 1000 евро, однако общий долг по всей Италии, согласно материалам дела, достиг внушительных 14 000 евро. Судья постановил, что подобные действия не являются уголовным мошенничеством, так как водитель не использовал сложные обманные схемы или поддельные устройства, а лишь нарушал гражданско-правовые обязательства перед компанией Autostrade.