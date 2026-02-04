Директор метрополитена сказал, когда откроют новые станции метро Минска

Директор метрополитена Алексей Шилов сказал, когда откроют новые станции метро Минска. Подробности пишет БелТА.
По словам директора метрополитена, в текущей пятилетке и далее продолжится развитие метро. В частности, будут открыты новые станции. Алексей Шилов обратил внимание, что президентом Беларуси Александром Лукашенко было дано поручение, связанное с ускорением сроков строительства третьей «Зеленолужской» линии метро до станции «Парк Дружбы народов» (площадь Бангалор). Также было дано поручение о начале строительства четвертой линии, которая будет кольцевой. Он отметил, что работы ведутся в круглосуточном режиме.
Директор Минского метрополитена заметил, что в 2025 году подземка перевезла 267 миллионов пассажиров — в среднем 730 000 человек в день.
Кстати, четвертая кольцевая линия метро в Минске планируется с 15 станциями.
