Директор метрополитена сказал, когда откроют новые станции метро Минска

Метрополитен Минска сказал про открытие новых станций.

Источник: Комсомольская правда

Директор метрополитена Алексей Шилов сказал, когда откроют новые станции метро Минска. Подробности пишет БелТА.

По словам директора метрополитена, в текущей пятилетке и далее продолжится развитие метро. В частности, будут открыты новые станции. Алексей Шилов обратил внимание, что президентом Беларуси Александром Лукашенко было дано поручение, связанное с ускорением сроков строительства третьей «Зеленолужской» линии метро до станции «Парк Дружбы народов» (площадь Бангалор). Также было дано поручение о начале строительства четвертой линии, которая будет кольцевой. Он отметил, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

Директор Минского метрополитена заметил, что в 2025 году подземка перевезла 267 миллионов пассажиров — в среднем 730 000 человек в день.

Кстати, четвертая кольцевая линия метро в Минске планируется с 15 станциями.

Тем временем Мингорсовет сказал, за счет чего ускорится строительство метро в Минске.

Кроме того, синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси: «Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы».

