Более 290 тысяч подростков стали участниками проекта «Хранители истории»

Как объяснил Кирилл Медведев, девятиклассник гимназии № 1 Балашихи: «Он говорит то, что чувствует, ему веришь, за ним хочешь идти». Дарья Демянчук, восьмиклассница школы № 10 из Реутова, признается, что его назначение руководителем «Юнармии» стало для нее радостным шоком и восторгом. «Я не могла поверить, что нашим руководителем будет именно он— человек, который в столь молодом возрасте уже столько сделал для нашей Родины», — говорит она. По словам Дарьи, Головин — пример мужества и чести для ее поколения, который словом и делом учит их, что значит любить Родину и быть настоящим патриотом.