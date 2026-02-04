В Томске изучают региональные особенности развития онкологических заболеваний

«По этим показателям заболеваемость у нас около 600 на 100 тыс. населения. Если посмотреть во временном интервале, то за последние десять лет у нас отмечается прирост заболеваемости где-то на 3−4%, и связано это, конечно, преимущественно с выявлением на ранних стадиях опухолевого процесса», — сказал Зуков.