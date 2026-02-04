В Томске изучают региональные особенности развития онкологических заболеваний

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Исследования этнических и региональных особенностей развития онкозаболеваний среди населения Сибири и Дальнего Востока проводят в Томске. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила заведующая лабораторией эпидемиологии Научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Лилия Жуйкова.
«Есть такое понятие — молекулярная эпидемиология. Мы здесь работаем совместно с экспериментальными лабораториями. Ведем исследования с точки зрения определения каких-то этнических, региональных особенностей развития опухолей на территории Сибири и Дальнего Востока. В том числе с точки зрения разработки вакцины от определенных заболеваний раковой [топики]», — сказала она.
Жуйкова добавила, что онкологическая заболеваемость в Сибирском федеральном округе уже 25 лет находится на первом месте в России. В частности, в Алтайском крае по итогам 2025 года заболеваемость раком увеличилась на 9,8% и составила 675 на 100 тыс. населения. Это один из самых высоких показателей в СФО, сообщил главный внештатный онколог региона, главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.
«Но я смею полагать, что это не истинная заболеваемость, а все-таки лучшая выявляемость онкологических заболеваний. В частности, мы стали лучше выявлять рак предстательной железы и рак молочной железы. Летальность составляет 255. Но на фоне такого роста заболеваемости, наверное, это нормальный показатель», — сказал Вихлянов.
Как сообщил главный врач Красноярского краевого клинического онкодиспансера, главный онколог региона Руслан Зуков, в Красноярском крае в 2025 году было выявлено 17 тыс. новых случаев злокачественных новообразований.
«По этим показателям заболеваемость у нас около 600 на 100 тыс. населения. Если посмотреть во временном интервале, то за последние десять лет у нас отмечается прирост заболеваемости где-то на 3−4%, и связано это, конечно, преимущественно с выявлением на ранних стадиях опухолевого процесса», — сказал Зуков.