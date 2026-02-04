В Омске установили 16-метровое чучело Масленицы на Зеленом острове

На территории городской зоны отдыха «Зеленый остров» в Омске установлено рекордное по высоте чучело Масленицы. Об этом рассказали в пресс-службе парка.
Первоначально заявленная высота составляла 15 метров, однако после монтажа головы с традиционным кокошником и усиливающей секции окончательные замеры показали превышение отметки в 16 метров.
Лицо чучела украшает символ солнца, олицетворяющий достаток и плодородие. По предварительным данным, омская конструкция вошла в число самых высоких масленичных чучел в России и стала самой масштабной за всю историю проведения праздника в регионе.
Чучело будет сожжено 22 февраля в рамках традиционного празднования Масленицы. Вход на территорию свободный.