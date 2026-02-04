Утром 4 февраля воздушную атаку отразили в четырех районах и одном городе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском и Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Напоаним, по информации властей, прошедшей ночью силы ПВО работали в Миллеровском районе, там был сбит один беспилотник. Всего за ночь, по данным Минобороны России, на Дону ликвидировали четыре БПЛА.
На данный момент беспилотная опасность сохраняется.
