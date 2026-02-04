Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушную атаку отразили в четырех районах и одном городе Ростовской области

Атаку БПЛА отразили в Ростовской области утром 4 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 февраля воздушную атаку отразили в четырех районах и одном городе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском и Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Напоаним, по информации властей, прошедшей ночью силы ПВО работали в Миллеровском районе, там был сбит один беспилотник. Всего за ночь, по данным Минобороны России, на Дону ликвидировали четыре БПЛА.

На данный момент беспилотная опасность сохраняется.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше