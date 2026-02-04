Активная стадия болезни грозит смертью: трем жителям Башкирии поставили тревожный диагноз

С начала 2026 года в Башкирии зафиксировано три диагноза «бешенство» у людей. Заболевшие — житель Сибая и двое детей из Стерлитамака и Уфы. Все пациенты получают необходимое лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице, сообщает информагентство «Башинформ».
Специалисты РКИБ напомнили, что признаки бешенства проявляются не сразу, а через 1−3 месяца после укуса зараженным животным. Когда болезнь переходит в активную стадию, она почти всегда приводит к летальному исходу, поэтому вакцинация критически важна до появления первых симптомов.
Первыми признаками могут быть зуд или боль в месте уже зажившего укуса, повышение температуры, головная боль, слабость, беспричинный страх и бессонница. Затем наступает стадия возбуждения, для которой характерны гидрофобия (боязнь воды), обильное слюнотечение, приступы агрессии, аэрофобия и фотофобия (судороги от дуновения воздуха или яркого света).
В больнице отметили, что Башкирия является природным очагом бешенства. В этом году карантин уже введен в нескольких районах: Стерлитамакском, Баймакском, Иглинском, Караидельском, Кугарчинском и Абзелиловском. Переносчиками вируса могут быть не только дикие лисы, но и домашние кошки, собаки, ежи, а также питомцы, купленные с рук без ветеринарного паспорта.
Вирус передается через слюну при укусах, царапинах или ее попадании на слизистые оболочки и открытые раны. Врачи дали четкий алгоритм действий при укусе: немедленно промыть рану мыльным раствором, затем водой и перекисью водорода, края обработать йодом и как можно скорее обратиться в травмпункт. Экстренная вакцинация и введение иммуноглобулина — единственное эффективное средство от бешенства. Прививку оптимально сделать в первые сутки, но не позднее 14 дней с момента укуса.
