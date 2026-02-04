Активная стадия болезни грозит смертью: трем жителям Башкирии поставили тревожный диагноз

Вирус передается через слюну при укусах, царапинах или ее попадании на слизистые оболочки и открытые раны. Врачи дали четкий алгоритм действий при укусе: немедленно промыть рану мыльным раствором, затем водой и перекисью водорода, края обработать йодом и как можно скорее обратиться в травмпункт. Экстренная вакцинация и введение иммуноглобулина — единственное эффективное средство от бешенства. Прививку оптимально сделать в первые сутки, но не позднее 14 дней с момента укуса.