Воронежцам объяснили, почему не стоит переживать за уток из парка «Динамо»

Горожане обеспокоены судьбой пернатых из-за сильных морозов.

Источник: АиФ Воронеж

С наступлением в Воронеже сильных холодов горожане обеспокоились судьбой уток из парка «Динамо». Пруд, где обитают пернатые, почти полностью покрылся льдом, из-за чего те не имеют доступа к воде.

Никакой опасности для уток нет, заявили в региональном министерстве природы и экологии.

Как объяснил кандидат биологических наук, заместитель директора Воронежского зоопарка имени Попова Александр Масалыкин, в пруду живут дикие птицы, которые сами выбирают место обитания. Важное условие для них — незамерзающие водоёмы, поэтому они кочуют с места на место в поисках открытой воды. Когда пруд в Центральном парке замёрзнет полностью, кряквы найдут другое место обитания.

Утки из «Динамо» отлично подготовлены к зиме. У них есть толстый слой подкожного жира, водонепроницаемое и непродуваемое оперение. Питаются они водорослями, остатками органики и даже рыбой. Иногда утки прилетают на свалки, так что с поиском пищи проблем у них нет.

Александр Масалыкин также отметил, что возможно, на пруду в парке остались ослабленные птицы. Поэтому не будет лишним их подкормить. Однако разбивать полынью или ловить уток, чтобы передать их в зоопарк или волонтёрам, не стоит. Это может навредить птицам.