Воронежцам объяснили, почему не стоит переживать за уток из парка «Динамо»

Утки из «Динамо» отлично подготовлены к зиме. У них есть толстый слой подкожного жира, водонепроницаемое и непродуваемое оперение. Питаются они водорослями, остатками органики и даже рыбой. Иногда утки прилетают на свалки, так что с поиском пищи проблем у них нет.