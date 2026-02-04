Путин: Москва скоро отметит китайский Новый год

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Перекрестные Годы культуры и гуманитарные обмены между Россией и Китаем дали плоды: в Москве уже по традиции вскоре отметят наступление Нового года по китайскому календарю. А в Пекине в этом году встретят уже русскую Масленицу, рассказал президент РФ Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.