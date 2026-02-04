Путин: Москва скоро отметит китайский Новый год

«На днях в Москве, да и в других российских городах вновь широко отметят китайский Новый год, у нас тоже это стало хорошей традицией, — отметил российский лидер. — А жители и гости Пекина познакомятся с российскими традициями проводов зимы на фестивале “Московская масленица”.
Путин добавил, что в РФ удовлетворены темпами гуманитарных обменов, а завершение Годов культуры оценивают как успешное: «Проведенные в их рамках более 400 ярких мероприятий вызвали неподдельный интерес у граждан обеих стран. На этом, конечно, не останавливаемся». Глава государства напомнил, что также стартуют перекрестные Годы образования.