В Краснодарском крае отменили подвоз детей к школам из-за непогоды

Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодарском крае перестроили работу дорожных службы для того, чтобы уменьшить последствия снегопадов. Так, трассы, улицы и тротуары противогололедными материалами начинают обрабатывать еще до выпадения осадков. Вице-губернатор Евгений Пергун подчеркнул, что после изменения работы дороги остаются в лучшем состоянии, а количество жалоб жителей по этому вопросу резко уменьшилось.