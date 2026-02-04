В Краснодарском крае отменили подвоз детей к школам из-за непогоды

Сегодня, 4 февраля, в Краснодарском крае отменили работу школьных автобусов к 43 образовательным учреждениям. Кроме того, в 19 школах Тимашевского района отменили занятия. Уроки перенесли на субботу, 14 февраля.
Не доехали дети до учебы в Горячем Ключе, Апшеронском, Калининском, Брюховецком, Темрюкском, Новокубанском и Динском районах, Приморско-Ахтарском муниципальном округе, сообщили в оперштабе Кубани.
Утром для уборки снега и обработки дорог в Краснодарском крае задействовали 205 спецмашин. Кроме того, в ночь на 4 февраля на трассах работали автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, трактора. Было использовано более 5,3 тысячи тонн реагентов.
«Проезд обеспечен по всем краевым и федеральным дорогам», — сообщили в оперштабе.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодарском крае перестроили работу дорожных службы для того, чтобы уменьшить последствия снегопадов. Так, трассы, улицы и тротуары противогололедными материалами начинают обрабатывать еще до выпадения осадков. Вице-губернатор Евгений Пергун подчеркнул, что после изменения работы дороги остаются в лучшем состоянии, а количество жалоб жителей по этому вопросу резко уменьшилось.