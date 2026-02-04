Время пошло: мэр Уфы дал коммунальщикам сутки для уборки снега

«Снегопад только завершился, считайте, что время пошло». Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев уже в четверг, 5 февраля, намерен сделать выводы по тому, как коммунальные службы справились с последствиями снегопада в столице Башкирии.
«Управляющие компании, муниципальный контроль, Центр общественной безопасности — все должны работать. Выводы пока не буду делать. Время пошло. В срочном порядке прошу приступить к устранению замечаний», — подчеркнул на оперативном совещании в городской мэрии Ратмир Мавлиев.
По словам мэра Уфы, в этом году погода проверяет власти на прочность из-за больших перепадов. В частности, январь был на 6 градусов холоднее, чем обычно.
Ранее «Башинформ» сообщал, что уже в ночь на 5 февраля в регионе ожидаются морозы: столбики термометров опустятся до −28 градусов.