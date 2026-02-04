Ричмонд
Машину буквально смяло: подросток погиб на дороге в Башкирии

В Башкирии в ДТП с Mercedes-Benz погиб 17-летний пассажир ВАЗ-2107.

Источник: Комсомольская правда

В Дуванском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб несовершеннолетний. По предварительной информации Госавтоинспекции республики, авария случилась сегодня около 13:00 на 212 километре автодороги Уфа — Бирск — Тастуба Сатка.

По данным ведомства, 21-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz. В результате столкновения 17-летний пассажир отечественной машины скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, в том числе следственно-оперативная группа. Начато разбирательство для установления всех причин и обстоятельств случившегося.

