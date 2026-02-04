В Иркутске в 2025 году снесли 58 аварийных домов

В Иркутске в 2025 году избавились от 39 ветхих домов, а еще 19 разобрали. Всех жильцов переселили в безопасные здания. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, больше всего домов снесли в Ленинском районе — 14, в Правобережном — 13, в Свердловском — восемь, а в Октябрьском — четыре.