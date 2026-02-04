Белгидромет раскрыл, почему воздух зимой кажется грязнее. Подробности БелТА озвучили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Специалисты отметили: зимой многие белорусы часто замечают, что воздух становится более плотным, дышать им сложнее, а видимость ухудшается. Они пояснили, что подобное — это не просто ощущения, а реальное явление, которое связано с комплексом причин.
«В зимний период часто устанавливается антициклон — область высокого атмосферного давления, которая характеризуется слабыми ветрами или полным их отсутствием. Когда ветра нет, все выбросы от транспорта, промышленных предприятий и отопительных систем остаются “запертыми” в приземном слое атмосферы», — пояснили в Белгидромете.
И добавили, что в зимний сезон в разы увеличивается отопление и приводит к большему выделению загрязняющих веществ. Синоптики подчеркнули, что главным виновником ухудшения качества воздуха остается транспорт. Все дело в том, что в холодную погоду двигатели внутреннего сгорания работают менее эффективно. Так, для их прогрева нужно больше топлива, а процесс сгорания может быть неполным. И подобное приводит к росту выбросов угарного газа, углеводородов и твердых частиц.
Синоптики уточняют, что износ шин на скользких дорогах также приводит к образованию мелкой резиновой пыли.
«А реагенты, которыми посыпают дороги для борьбы с гололедом, при взаимодействии с выхлопными газами и влагой могут образовывать новые, более токсичные соединения», — пояснили специалисты.
В Белгидромете заметили, что борьба с загрязнением воздуха в зимний период требует комплексного подхода. В частности, на государственном уровне это включает в себя ужесточение экологических стандартов для промышленных предприятий и транспорта, стимулирование перехода на более чистые виды топлива, развитие возобновляемых источников энергии.
Кроме того, значительно улучшить качество воздуха зимой могут внедрение современных систем очистки выбросов на котельных и заводах, развитие зеленой инфраструктуры в городах.
