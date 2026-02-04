Белгидромет раскрыл, почему воздух зимой кажется грязнее

И добавили, что в зимний сезон в разы увеличивается отопление и приводит к большему выделению загрязняющих веществ. Синоптики подчеркнули, что главным виновником ухудшения качества воздуха остается транспорт. Все дело в том, что в холодную погоду двигатели внутреннего сгорания работают менее эффективно. Так, для их прогрева нужно больше топлива, а процесс сгорания может быть неполным. И подобное приводит к росту выбросов угарного газа, углеводородов и твердых частиц.