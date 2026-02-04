В Ростове прошло заседание Попечительского совета ДГТУ

— В центре Ростова-на-Дону создается город в городе, который включает в себя все полностью: культуру, спорт, парковую зону, общежития, образовательную среду, — отметил ректор. — Я хочу довести кампус до такого состояния, при котором в ближайшие 50 лет не нужно будет никому трогать, только служить, работать и учиться.