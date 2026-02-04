В Ростове прошло заседание Попечительского совета ДГТУ

На площадке компании «Атлантис Пак» в Ростове состоялось ежегодное заседание Попечительского совета Донского государственного технического университета. Восьмая по счету встреча была посвящена научно-технологическому и кадровому обеспечению продовольственной безопасности страны.
Одной из ключевых тем заседания стало формирование привлекательной среды для талантливой молодежи. Ректор ДГТУ Бесарион Месхи в своем докладе подробно остановился на масштабном проекте создания кампуса мирового уровня «Донтех».
— В центре Ростова-на-Дону создается город в городе, который включает в себя все полностью: культуру, спорт, парковую зону, общежития, образовательную среду, — отметил ректор. — Я хочу довести кампус до такого состояния, при котором в ближайшие 50 лет не нужно будет никому трогать, только служить, работать и учиться.
Параллельно вуз ведет возведение двух современных общежитий на 40 тысяч квадратных метров, первое из которых откроет двери для студентов уже в начале нового учебного года.
Фото: предоставлено ДГТУ.
Также на заседании рассмотрели передовые инженерные школы, обсудив вопрос о возможном расширении этого направления.
Одним из стратегических направлений ректор назвал глубочайшую интеграцию с промышленностью. Он привел примеры успешных совместных проектов с ведущими предприятиями, такими как Ростсельмаш и «Роствертол».
— Наша цель — удержать своих выпускников, привлечь лучших абитуриентов со всей страны. По этому пути мы уже идем, создаем здесь на Дону современную, комфортную и технологичную образовательную среду мирового уровня, — отметил в своем выступлении донской губернатор Юрий Слюсарь.
Завершая выступление, Бесарион Месхи заверил участников совета в динамичном развитии университета:
— Наш вуз в ближайшее время будет точно развиваться, только двигаться вперед. И я настроен на то, что мы будем открывать еще те новые направления, которые будут востребованы.