Обмен опытом и наука: Казахстан расширяет сотрудничество с Индией

Представители Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан совместно с представителями Министерства внутренних дел РК провели переговоры с индийскими коллегами по вопросам подготовки кадров для правоохранительных органов и обмена профессиональным опытом, передает DKNews.kz.

Встреча прошла в рамках развития международного сотрудничества в сфере образования, криминалистики и цифровых расследований.

Визит в ведущий специализированный вуз Индии.

В ходе рабочей поездки казахстанская делегация посетила National Forensic Sciences University — ведущий профильный университет Индии, специализирующийся на:

судебной экспертизе криминалистике цифровой экспертизе судебной медицине.

Этот вуз считается ключевым центром подготовки специалистов для правоохранительных и судебных органов страны.

Образовательные программы и цифровая криминалистика.

На переговорах стороны обсудили возможности обмена опытом по внедрению современных образовательных программ и развитию научно-методической базы в сфере цифровой криминалистики.

Отдельно был рассмотрен вопрос возможного создания филиала университета в Казахстане — как одного из инструментов трансфера знаний и технологий.

Двудипломное образование для сотрудников МВД.

Особое внимание участники встречи уделили запуску программ двудипломного образования для сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.

Ожидается, что такая модель позволит:

внедрить передовой международный опыт усилить подготовку специалистов в сфере криминалистики развить компетенции в области цифровых расследований приблизить обучение к реальным практическим задачам.

Академическая мобильность и совместные исследования.

Стороны отметили высокий потенциал сотрудничества по ряду направлений:

академическая мобильность профессорско-преподавательского состава обмен слушателями и стажировки проведение совместных научных исследований организация специализированных курсов повышения квалификации.

Речь идет не только о подготовке новых кадров, но и о постоянном обновлении знаний действующих сотрудников.

Протокол о сотрудничестве.

По итогам встречи был подписан Протокол, в котором зафиксированы ключевые направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Индией в сфере подготовки кадров для правоохранительных органов и развития криминалистического образования.