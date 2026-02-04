Обмен опытом и наука: Казахстан расширяет сотрудничество с Индией

Представители Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан совместно с представителями Министерства внутренних дел РК провели переговоры с индийскими коллегами по вопросам подготовки кадров для правоохранительных органов и обмена профессиональным опытом, передает DKNews.kz.
Встреча прошла в рамках развития международного сотрудничества в сфере образования, криминалистики и цифровых расследований.
Визит в ведущий специализированный вуз Индии.
В ходе рабочей поездки казахстанская делегация посетила National Forensic Sciences University — ведущий профильный университет Индии, специализирующийся на:
судебной экспертизе криминалистике цифровой экспертизе судебной медицине.
Этот вуз считается ключевым центром подготовки специалистов для правоохранительных и судебных органов страны.
Образовательные программы и цифровая криминалистика.
На переговорах стороны обсудили возможности обмена опытом по внедрению современных образовательных программ и развитию научно-методической базы в сфере цифровой криминалистики.
Отдельно был рассмотрен вопрос возможного создания филиала университета в Казахстане — как одного из инструментов трансфера знаний и технологий.
Двудипломное образование для сотрудников МВД.
Особое внимание участники встречи уделили запуску программ двудипломного образования для сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.
Ожидается, что такая модель позволит:
внедрить передовой международный опыт усилить подготовку специалистов в сфере криминалистики развить компетенции в области цифровых расследований приблизить обучение к реальным практическим задачам.
Академическая мобильность и совместные исследования.
Стороны отметили высокий потенциал сотрудничества по ряду направлений:
академическая мобильность профессорско-преподавательского состава обмен слушателями и стажировки проведение совместных научных исследований организация специализированных курсов повышения квалификации.
Речь идет не только о подготовке новых кадров, но и о постоянном обновлении знаний действующих сотрудников.
Протокол о сотрудничестве.
По итогам встречи был подписан Протокол, в котором зафиксированы ключевые направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Индией в сфере подготовки кадров для правоохранительных органов и развития криминалистического образования.