Калининградской горбольнице № 3 исполнилось 70 лет, медикам вручили награды

Городская больница № 3 Калининграда отметила 70-летие. 1 февраля 1956 года она называлась поликлиникой Центрального района, в ее структуре была поликлиника и стационар на 75 коек. Сегодня это современное учреждение: три поликлиники, два дневных стационара, одно отделение врача общей практики в Чкаловске.