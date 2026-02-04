Калининградской горбольнице № 3 исполнилось 70 лет, медикам вручили награды

Городская больница № 3 Калининграда отметила 70-летие. 1 февраля 1956 года она называлась поликлиникой Центрального района, в ее структуре была поликлиника и стационар на 75 коек. Сегодня это современное учреждение: три поликлиники, два дневных стационара, одно отделение врача общей практики в Чкаловске.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в праздничном мероприятии по случаю 70-летия, приняла участие министр соцполитики Анжелика Майстер.
Она поздравила со значимой датой врачей, медсестер, санитаров и всех сотрудников коллектива.
Признательность медикам выразил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев и вручил руководителю больницы Игорю Банникову от правительства и минздрава сертификат на приобретение спецодежды для коллектива.
Благодарности и награды от Совфеда, губернатора Алексея Беспрозванных, областного минздрава получили 45 врачей, медсестер, акушерок и сотрудников других служб больницы, имеющих более 20 лет рабочего стажа в организации.
Сегодня в больнице работает более 500 человек. В прошлом году больница № 3 удостоилась особого знака «Открытие года» от губернатора.