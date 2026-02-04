Минское ЖКХ сказало, где именно во дворах разместят 20 тысяч видеокамер

Гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик в эфире телеканала ОНТ рассказала, как в Минске планируют реализовать масштабный проект по установке около 20 тысяч видеокамер во дворах жилых домов, который анонсировали в конце 2025 года (здесь подробнее).
Марина Толстик назвала этот проект очень нужным для Минска и сообщила, что реализовывать его начнут уже в первом полугодии 2026 года.
«Мы определи точки, за которыми мы хотим осуществлять контроль по качеству выполняемых работ. Это контейнерные площадки, соблюдение графиков вывоза мусора, очистка территории и контроль за детскими площадками в части их технического состояния», — отметила специалист.
По ее словам, информацией с камер будут пользоваться специалисты ЖКХ, они заказчики оказания услуг для населения и хотят контролировать, как эти услуги оказываются. Кроме того, информация будет доступна исполнителям услуг и местным органам власти.
Марина Толстик отметила, что ЖКХ стремится к тому, чтобы в Минске появился единый центр, где будут аккумулировать эту информацию.
Первые результаты проекта будут подведены в конце 2026 года. А чтобы установить 20 тысяч видеокамер понадобится около трех лет.
