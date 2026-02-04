Температура воздуха в Ростовской области понизилась до −33 градусов

Температура в Ростовской области опустилась до −33 градусов. Снимок термометра, сделанный читателем, опубликовали в телеграм-канале газеты «Новость».
На фото — уличный термометр, прикрученный к стене. «Да, зима», — отмечают авторы поста.
Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Дона о морозах до −31−32 градусов. Такое похолодание в основном ожидается в северных территориях области, преимущественно по ночам.
Добавим, днем 4 февраля в Донецке, который находится на северо-западе Ростовской области, −13 градусов, ночью обещают до −21.
