Температура воздуха в Ростовской области понизилась до −33 градусов

Житель Ростовской области сообщил о морозах в −33 градуса.

Источник: Комсомольская правда

Температура в Ростовской области опустилась до −33 градусов. Снимок термометра, сделанный читателем, опубликовали в телеграм-канале газеты «Новость».

На фото — уличный термометр, прикрученный к стене. «Да, зима», — отмечают авторы поста.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Дона о морозах до −31−32 градусов. Такое похолодание в основном ожидается в северных территориях области, преимущественно по ночам.

Добавим, днем 4 февраля в Донецке, который находится на северо-западе Ростовской области, −13 градусов, ночью обещают до −21.

