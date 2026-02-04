Вспышки менингококковой инфекции в Башкирии нет: Минздрав опроверг информацию из дипфейка с главой ведомства

В соцсетях и мессенджерах распространяется сфабрикованное видео с якобы обращением министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина о вспышке менингококковой инфекции в республике. Информацию опроверг телеграм-канал «Война с фейками. Башкортостан».
Как установили специалисты, распространяемая запись является дипфейком — ее создатели с помощью нейросетей изменили содержание реального обращения министра от 5 октября 2023 года, которое было посвящено запуску проекта «Кадровая платформа организаторов здравоохранения».
В Министерстве здравоохранения республики заявили, что глава ведомства не делал никаких заявлений относительно вспышки менингококковой инфекции, а эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой.
