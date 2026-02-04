Жителей Башкирии предупредили о финансовой пирамиде

Проекты компании «Добролайф» — Deep cashback, DCB и DCB-Technology, являются рискованными. Регулятор выявил в их деятельности признаки финансовой пирамиды, сообщили в Нацбанке Башкирии. Информация об этом внесена в предупредительный список.
Компания действует в основном в телеграме, но для привлечения клиентов периодически устраивает «живые» встречи в разных городах. Известно о мероприятиях в Уфе и Нефтекамске.
Организаторы предлагают гражданам присоединиться к программе лояльности и получать скидки на маркетплейсах, с которыми якобы заключены партнерские соглашения.
Чтобы вступить в программу, надо купить карту DCB стоимостью от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. На нее обещают начислять баллы, которые можно обменять на сертификаты маркетплейсов. Если человек привлекает в проект новых участников, он получает еще больше баллов.
Как выяснил Банк России, на самом деле компания не ведет никакой реальной деятельности, а значит, не может гарантировать доход. Наличие партнерских соглашений с маркетплейсами тоже не подтверждается.
DСB не заключает с гражданами договоры о привлечении денег, а все общение ведется в мессенджерах. Выплаты какое-то время могут быть за счет средств новых участников, но рано или поздно организаторы перестают выходить на связь.
Ранее сообщали об итогах суда над участником финансовой пирамиды, в которой 115 человек потеряли 102 млн рублей.