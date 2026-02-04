Жителей Башкирии предупредили о финансовой пирамиде

Чтобы вступить в программу, надо купить карту DCB стоимостью от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. На нее обещают начислять баллы, которые можно обменять на сертификаты маркетплейсов. Если человек привлекает в проект новых участников, он получает еще больше баллов.