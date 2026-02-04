На Дону 250 семей обратились к президенту из-за арестованных участков

— Нас об этом не предупредили. В результате мы лишены возможности распоряжаться своей собственностью, — говорится в видео-ролике, который люди прислали в редакцию «КП-Ростов-на-Дону». — Мы выступаем от лица 250 добросовестных собственников земельных участков, расположенных в станице Ольгинской. Просим обратить внимание на нашу ситуацию и защитить наши права.