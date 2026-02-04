Ричмонд
На Дону 250 семей обратились к президенту из-за арестованных участков

Жители Ростовской области купили участки, чтобы построить дома, а позже узнали, что земля арестована.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области записали видеообращение к президенту России «с криком души». Люди приобрели участки, начали строить на них дома, а позже узнали, что земля арестована.

— Нас об этом не предупредили. В результате мы лишены возможности распоряжаться своей собственностью, — говорится в видео-ролике, который люди прислали в редакцию «КП-Ростов-на-Дону». — Мы выступаем от лица 250 добросовестных собственников земельных участков, расположенных в станице Ольгинской. Просим обратить внимание на нашу ситуацию и защитить наши права.

В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что человек, который продавал семьям земельные участки подозревается в хищении территории у администрации Ольгинского сельского поселения.

— В соответствии с частью 3 статьи 115 УПК РФ Аксайским районным судом Ростовской области по ходатайству следователя на все вновь образованные участки наложены аресты. После завершения расследования уголовного дела и вынесения законного приговора по факту мошеннических действий, дальнейшая судьба земельных участков будет рассматриваться в плоскости гражданско-правовых отношений, то есть существующая проблема будет решаться судом по исковым заявлениям потерпевших, — говорится в официальном комментарии ГУ МВД России по Ростовской области.

