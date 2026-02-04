Ричмонд
В Минобороны Канады сделали заявление об обладании ядерным оружием

Канада не заинтересована в обладании ядерным оружием. Такое заявление сделал министр обороны страны Дэвид Макгинти, пишет The Globe and Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«У Канады нет абсолютно никаких намерений обладать ядерным оружием», — цитирует главу Минобороны «Интерфакс» со ссылкой The Globe and Mail. Он добавил, что власти страны намерены придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия, который Канада подписала в конце 1960-х годов.

Макгинти уточнил, что правительство предпринимает меры для укрепления обороноспособности и занимается вопросом модернизации вооруженных сил.

В 2025 году глава канадского правительства Марк Карни согласовал военный бюджет, который назвали самым большим с 1950-х годов. На оборону в течение пяти лет выделят 84 млрд долларов. Средства направят на приобретение вооружения, обновление инфраструктуры, кибербезопасность. Также предусмотрено увеличение заработных плат военнослужащих.