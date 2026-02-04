В Минобороны Канады сделали заявление об обладании ядерным оружием

В 2025 году глава канадского правительства Марк Карни согласовал военный бюджет, который назвали самым большим с 1950-х годов. На оборону в течение пяти лет выделят 84 млрд долларов. Средства направят на приобретение вооружения, обновление инфраструктуры, кибербезопасность. Также предусмотрено увеличение заработных плат военнослужащих.