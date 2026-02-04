Губернатор потребовал очистить дворы Волгограда и области от снега

4 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал указания главам муниципалитетов: они должны совместно с Госжилинспекцией и административными комиссиями строго контролировать работу управляющих компаний. Цель одна — навести порядок и обеспечить качественную уборку. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.