Губернатор потребовал очистить дворы Волгограда и области от снега

Андрей Бочаров поручил усилить контроль за уборкой территорий управляющими компаниями.

Источник: Комсомольская правда

4 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал указания главам муниципалитетов: они должны совместно с Госжилинспекцией и административными комиссиями строго контролировать работу управляющих компаний. Цель одна — навести порядок и обеспечить качественную уборку. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Муниципальные образования Волгоградской области вместе с надзорными органами будут мониторить, как управляющие компании выполняют свои обязанности по расчистке снега, вывозу мусора и общей уборке дворов. Если будут выявлены нарушения, последуют соответствующие меры.