Омские садоводы смогут оформлять общее имущество СНТ без собраний

Тысячи омских садоводов могут получить возможность оформлять общее имущество товариществ без проведения общих собраний, расчета долей и обращения в регистрирующие органы. Росреестр внес в Правительство РФ законопроект, предусматривающий упрощенный порядок оформления прав на землю, дороги, инженерные коммуникации и иные объекты общего пользования в границах садоводческих некоммерческих товариществ.
Сегодня для оформления прав на общее имущество омским садоводам необходимо провести общее собрание членов СНТ, рассчитать доли каждого собственника участка и зарегистрировать право общей долевой собственности в Росреестре. Это требует значительных временных и финансовых затрат, особенно для товариществ с большим количеством участников. Новая инициатива позволит оформлять такие права автоматически — с момента постановки объекта на кадастровый учет.
«Право собственности садоводов на общее имущество СНТ будет возникать в силу закона с момента его постановки на кадастровый учет в Росреестре — по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах. То есть права на такое имущество возникают с момента постановки на кадастровый учет при отсутствии их государственной регистрации», — рассказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Для омских СНТ упрощение процедур особенно актуально в связи с программой социальной газификации, реализуемой в регионе. Передача земельных участков и коммуникаций под строительство газопроводов третьим организациям потребует минимальных бюрократических процедур, что ускорит подключение дачных домов к газу.
Законопроект также предусматривает защиту прав собственников при изменении границ СНТ. При включении новых участков в территорию товарищества будет обязательно получать согласие их владельцев, что исключит споры о возложении обязанностей по содержанию общего имущества на несогласных граждан.
