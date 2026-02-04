Омские садоводы смогут оформлять общее имущество СНТ без собраний

«Право собственности садоводов на общее имущество СНТ будет возникать в силу закона с момента его постановки на кадастровый учет в Росреестре — по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах. То есть права на такое имущество возникают с момента постановки на кадастровый учет при отсутствии их государственной регистрации», — рассказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.