Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области пройдет 70-й Сабантуй

Дом дружбы народов Челябинской области поделился планами.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в 2026 году пройдет 70-й областной Сабантуй. Юбилей праздника совпадает с Годом единства народов России, что придает событию особое значение.. По планам организаторов, Сабантуй станет более масштабным: ожидаются гости из других регионов, большие концерты, выступления творческих коллективов и развитие детского Сабантуя.

— В 2026 году, вероятно, областной Сабантуй примет еще большие масштабы, — рассказала «Губернии» директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.

Помимо Сабантуя, в регионе планируют и другие крупные этнокультурные мероприятия. В этом году научно-методический семинар для национальных культурных центров пройдет в формате малого этнофорума в Аргаяшском округе. День славянской письменности и культуры также отметят масштабно — с мастер-классами, творческими площадками и участием коллективов.