В Челябинской области пройдет 70-й Сабантуй

Помимо Сабантуя, в регионе планируют и другие крупные этнокультурные мероприятия. В этом году научно-методический семинар для национальных культурных центров пройдет в формате малого этнофорума в Аргаяшском округе. День славянской письменности и культуры также отметят масштабно — с мастер-классами, творческими площадками и участием коллективов.