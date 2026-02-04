В Челябинской области пройдет 70-й Сабантуй

В Челябинской области в 2026 году пройдет 70-й областной Сабантуй. Юбилей праздника совпадает с Годом единства народов России, что придает событию особое значение.. По планам организаторов, Сабантуй станет более масштабным: ожидаются гости из других регионов, большие концерты, выступления творческих коллективов и развитие детского Сабантуя.
— В 2026 году, вероятно, областной Сабантуй примет еще большие масштабы, — рассказала «Губернии» директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.
Помимо Сабантуя, в регионе планируют и другие крупные этнокультурные мероприятия. В этом году научно-методический семинар для национальных культурных центров пройдет в формате малого этнофорума в Аргаяшском округе. День славянской письменности и культуры также отметят масштабно — с мастер-классами, творческими площадками и участием коллективов.