Метрополитен показал, что происходит с жетонами пассажиров после закрытия метро

В метро показали, как именно происходит выгрузка ночью жетонов (это называется "ночное окно), которыми пассажиры оплачивали проезд в течение дня. Сотрудники метрополитена после того, как закрываются станции, выгружают в специальные пакеты жетоны из турникетов.