Метрополитен показал, что происходит с жетонами пассажиров после закрытия метро. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале метрополитена.
В метро показали, как именно происходит выгрузка ночью жетонов (это называется "ночное окно), которыми пассажиры оплачивали проезд в течение дня. Сотрудники метрополитена после того, как закрываются станции, выгружают в специальные пакеты жетоны из турникетов.
