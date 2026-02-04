Ричмонд
Метрополитен показал, что происходит с жетонами пассажиров после закрытия метро

Метро Минска раскрыло, что происходит с жетонами, которыми пассажиры пользовались днем.

Источник: Комсомольская правда

Метрополитен показал, что происходит с жетонами пассажиров после закрытия метро. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале метрополитена.

В метро показали, как именно происходит выгрузка ночью жетонов (это называется "ночное окно), которыми пассажиры оплачивали проезд в течение дня. Сотрудники метрополитена после того, как закрываются станции, выгружают в специальные пакеты жетоны из турникетов.

Минское метро показало, что происходит с жетонами пассажиров. Фото: скриншот с видео метрополитена Минска.

Ранее директор метрополитена сказал, когда откроют новые станции метро Минска.

Кстати, четвертая кольцевая линия метро в Минске планируется с 15 станциями.

Тем временем минское ЖКХ сказало, где именно во дворах разместят 20 тысяч видеокамер.