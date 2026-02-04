Прокуратура Башкирии заинтересовалась ДТП, в котором погиб 17-летний подросток

В Башкирии прокуратура взяла на контроль расследование смертельной аварии, в которой погиб подросток.
По предварительной информации, днем 4 февраля на 212-м километре трассы Уфа — Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись «ВАЗ-2107» и «Mercedes-Benz». В результате аварии 17-летний пассажир, находившийся в отечественной легковушке, погиб на месте.
Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора Дуванского района Чингиз Файзуллин.
Прокуратура будет следить за тем, чтобы были установлены все обстоятельства дела, а также за принятием законного процессуального решения по факту ДТП.
