Глава Росавиации пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором ОАК

Ядров пошутил, что повредил левую руку в споре с гендиректором ОАК Бадехой.

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров на площадке Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС) пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором «Объединенной авиастроительной корпорации» (входит в «Ростех») Вадимом Бадехой.

Глава Росавиации выступал на пленарном заседании НАИС с перебинтованной кистью левой руки.

«Мы совещание проводили с Вадимом Александровичем (Бадехой — ред.) и не могли договориться по одному из доказательных документов. Он боец очень серьезный, крепкий. В итоге произошел соответствующий инцидент, поэтому и случилась история с рукой. Это еще хорошо, спасибо Грачева (Александр Грачев, глава “Объединенной двигателестроительной корпорации” — ред.) не было, тот вообще крупный парень», — пошутил Ядров.