Глава Росавиации пошутил, что повредил руку в споре с гендиректором ОАК

«Мы совещание проводили с Вадимом Александровичем (Бадехой — ред.) и не могли договориться по одному из доказательных документов. Он боец очень серьезный, крепкий. В итоге произошел соответствующий инцидент, поэтому и случилась история с рукой. Это еще хорошо, спасибо Грачева (Александр Грачев, глава “Объединенной двигателестроительной корпорации” — ред.) не было, тот вообще крупный парень», — пошутил Ядров.