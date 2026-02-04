Ричмонд
Зумеры не несут рисков для рынка труда, считают в Госдуме

Депутат Толмачев: зумеры следят за соблюдением прав и не угрожают рынку труда.

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поколение Z тщательно следит за соблюдением своих трудовых прав, ценит личное время, но не несет рисков для рынка, такое мнение порталу NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

В декабре 2025 года руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости также заявлял, что образ «выгоревшего зумера» не формирует лицо всего поколения российской молодежи, представители поколения Z работают так же, как и все граждане РФ.

«Представители поколения Z тщательно следят за соблюдением своих трудовых прав и гарантий, ценят личное время и пространство. Их запросы о комфорте заставляют работодателей относиться внимательнее к этому параметру. Это правильная и хорошая черта, которая напоминает об уважении к труженику. Рисков для рынка труда зумеры не несут… Их самосознательность радует», — сказал Толмачев.

Депутат отметил, что вакансии закрываются без проблем, а требования, которые молодые работники предъявляют начальству, вполне укладываются в рамки Трудового кодекса.