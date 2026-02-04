Каток в Петербурге украсят сердцами в честь Дня всех влюбленных

Совсем скоро на смену новогодним украшениям на фасадах Петербурга придут алые шары, гирлянды и цветочные композиции. Они напомнят о наступающем Дне всех влюбленных, когда можно смело признаваться в своих чувствах и сделать приятное для самого дорого человека. А еще лучшим решением станет сводить вторую половинку в романтическое место, чтобы провести время наедине. Одной из таких атмосферных локаций станет «Каток у моря». Его украсят десятки алых сердец. Об этом сообщили в пресс-службе «Севкабель Порта».