Каток в Петербурге украсят сердцами в честь Дня всех влюбленных

Совсем скоро на смену новогодним украшениям на фасадах Петербурга придут алые шары, гирлянды и цветочные композиции. Они напомнят о наступающем Дне всех влюбленных, когда можно смело признаваться в своих чувствах и сделать приятное для самого дорого человека. А еще лучшим решением станет сводить вторую половинку в романтическое место, чтобы провести время наедине. Одной из таких атмосферных локаций станет «Каток у моря». Его украсят десятки алых сердец. Об этом сообщили в пресс-службе «Севкабель Порта».
— Сеансы на ледовой арене 14 февраля пройдут в 18:00, 20:00 и 21:30. Их сопроводят диджей-сеты, — уточнили в общественном пространстве.
Каток украсят непросто валентинки, а цитаты о любви и приближающемся тепле, например, «У меня одна мысль — весна» или «Как обниму тебя, так сердце 25 часов в сутки радуется». Согреться можно будет не только нахлынувшими чувствами, но чаем в зоне фудкорта, а в павильоне появится возможность купить ту самую трогательную валентинку.