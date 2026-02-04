Назван самый популярный автобусный маршрут в Уфе

Транспортным обслуживанием уфимцев автомобильным и городским электротранспортом занимались в прошлом году АО «Башавтотранс», МУП «УфаГЭТ», а также восемь ООО и два индивидуальных предпринимателя.
«В среднем, выпуск пассажирской техники на маршруты составлял 982 единицы. Из них 913 автобусов, 40 троллейбусов и 29 трамваев», — сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления транспорта и связи Уфы Олег Хмарин.
По его словам, доля государственного и муниципального предприятий в общем объеме пассажирских перевозок в башкирской столице варьируется на уровне 62 — 63%. В целом за 2025 год автобусами АО «Башавтотранс» перевезено более 62 млн пассажиров. На городской электротранспорт приходится суммарно 12,6 млн поездок. Из них 5,8 млн поездкок — на трамвае и 6,8 млн — на троллейбусе.
«Среди автобусных маршрутов государственного перевозчика самым популярным оказался маршрут № 226, который проходит от уфимского ДОКа до СТЦ “Мега-Уфа”. На нем совершено почти 9 млн поездок, — рассказал Олег Хмарин. — Самым популярным троллейбусным маршрутом стал маршрут № 13 “Микрорайон “Белореченский” — Бульвар Славы”, им воспользовались порядка 1,9 млн раз. Среди маршрутов городского трамвая лидер по количеству перевезенных пассажиров — маршрут № 5 “Ул. Пушкина — Госцирк” (1,7 млн поездок)».
Как ранее сообщал Башинформ, в Уфе с 1 марта изменится стоимость проезда в автобусах.