Назван самый популярный автобусный маршрут в Уфе

По его словам, доля государственного и муниципального предприятий в общем объеме пассажирских перевозок в башкирской столице варьируется на уровне 62 — 63%. В целом за 2025 год автобусами АО «Башавтотранс» перевезено более 62 млн пассажиров. На городской электротранспорт приходится суммарно 12,6 млн поездок. Из них 5,8 млн поездкок — на трамвае и 6,8 млн — на троллейбусе.