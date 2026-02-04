Функционал транспортной карты «Тройка» расширят в Ростовской области

В Ростовской области намерены расширить функционал транспортной карты «Тройка». Это будут делать с учетом успешного опыта Москвы, рассказала в своем телеграм-канале заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— Движемся дальше: расширяем функционал и внедряем новые технологии, которые обеспечат бесперебойный прием безналичных платежей. Водитель больше не сможет сослаться на неработающий терминал, даже если нет стабильного интернета, — сообщила Алена Беликова.
Тестирование собираются провести в феврале. Добавим, Ростовская область стала первым регионом в стране, где внедрили офлайн-оплату проезда.
— Задача — сделать общественный транспорт максимально доступным и понятным для каждого жителя. Использование опыта Москвы позволит обеспечить удобство расчетов. Планируются развитие сети пунктов выдачи транспортных карт «Тройка» и модернизация системы учета оплаты для льготных категорий граждан, — добавила Алена Беликова.