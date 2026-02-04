Создана новая концепция терапии ПТСР

ЧЕЛЯБИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) в партнерстве с коллегами создали новую концепцию терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В ходе работы было показано, что агонисты рецепторов следовых аминов первого типа успешно устраняют поведенческие и молекулярные нарушения, сообщили в пресс-службе вуза.
По оценке участников проекта, тема ПТСР остается крайне актуальной, а предложенный механизм терапии является принципиально новым.
«Ученые впервые доказали, что агонисты рецепторов следовых аминов первого типа успешно скорректировали поведенческие и молекулярные проявления комплексного ПТСР на экспериментальной модели. Также были идентифицированы ключевые молекулярные пути, обеспечивающие терапевтический эффект. С помощью передовых биоинформатических методов, где ЧелГУ выступил “законодателем мод”, была построена генная сеть комплексного ПТСР. Этот анализ впервые в мире выявил новые гены, ранее не связанные с ПТСР, открыв путь для создания специализированных лекарств», — сказали в пресс-службе вуза.
Как пояснили ученые, основой исследования стала концепция профессора Вадима Цейликмана о том, что ПТСР связан с нарушениями в работе генных сетей. Ученые изучили сети, идущие от рецепторов к следовым аминам и связанные с факторами нейропластичности. На этой базе были протестированы препараты-агонисты, способные воспроизводить действие следовых аминов и корректировать проявления как классического, так и комплексного ПТСР.
Работа была выполнена совместно с ведущими российскими центрами — лабораторией Института трансляционной биомедицины СПбГУ, Институтом цитологии и генетики СО РАН и Институтом экспериментальной медицины.