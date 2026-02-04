Создана новая концепция терапии ПТСР

Как пояснили ученые, основой исследования стала концепция профессора Вадима Цейликмана о том, что ПТСР связан с нарушениями в работе генных сетей. Ученые изучили сети, идущие от рецепторов к следовым аминам и связанные с факторами нейропластичности. На этой базе были протестированы препараты-агонисты, способные воспроизводить действие следовых аминов и корректировать проявления как классического, так и комплексного ПТСР.