Пыталась тайно сбежать к ухажеру: 15-летнюю школьницу сняли с поезда в Челябинске

О пропаже 15-летней дочери в полицию заявила мать. Вернувшись с работы, женщина не обнаружила девочку дома, а на звонки она не отвечала. Ранее в семье уже случались ссоры из-за общения школьницы с молодым человеком из Екатеринбурга, который был значительно старше. Именно эта догадка и помогла выйти на след беглянки. Мать предположила, что дочь могла отправиться именно к нему.