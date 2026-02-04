Пыталась тайно сбежать к ухажеру: 15-летнюю школьницу сняли с поезда в Челябинске

Школьница из Карталинского района Челябинской области хотела сбежать к парню в Екатеринбург, но путешествие для нее закончилось на перроне Челябинска.
О пропаже 15-летней дочери в полицию заявила мать. Вернувшись с работы, женщина не обнаружила девочку дома, а на звонки она не отвечала. Ранее в семье уже случались ссоры из-за общения школьницы с молодым человеком из Екатеринбурга, который был значительно старше. Именно эта догадка и помогла выйти на след беглянки. Мать предположила, что дочь могла отправиться именно к нему.
По ориентировке транспортные полицейские быстро установили маршрут подростка. Выяснилось, что девочка купила билет на поезд «Оренбург — Новый Уренгой», следующий через Карталы в Екатеринбург. Однако до пункта назначения она не доехала. На станции Челябинск-Главный школьницу уже ждали сотрудники патрульно-постовой службы. Девочку сняли с поезда, доставили в служебное помещение и передали инспекторам по делам несовершеннолетних. Мать школьницы сразу же выехала в Челябинск.
— В ходе беседы транспортные полицейские выяснили, что билеты оплатил ухажер, ожидавший ее приезда в Екатеринбург. Инспекторы ПДН провели с девочкой профилактическую беседу, напомнив, чем могут закончиться поездки к малознакомым людям в другой город, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
До приезда матери школьницу поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.