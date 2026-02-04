Жители Иркутска считают, что МРОТ должен составлять в среднем 53400 рублей

Жители Иркутска считают, что минимальный размер зарплаты должен быть 53400 рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно из данных сервиса по поиску работы SuperJob.
— В июне 2025 года сибиряки называли сумму равную 52 700 рублей, а в январе 2025 — 53 200 рублей, — уточнили в пресс-службе сервиса.
За год динамика выросла на 0,4%. С начала 2026 года минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне составляет 27 093 рубля. Субъекты Российской Федерации могут устанавливать региональные МРОТ, превышающие федеральные данные. Так, в Москве данный показатель установлен в размере 39 700 рублей, а в Санкт-Петербурге — 31 200 рублей.
