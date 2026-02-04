Там тоже бывает рак: омичам рассказали про онкологические заболевания органов зрения

«Многие пациенты даже не задумываются о том, что глаза подвержены онкологическим заболеваниям. Между тем регулярное обследование у офтальмолога — единственный надежный способ вовремя заметить тревожные изменения. На ранних стадиях мы можем выявить патологию по незначительным признакам, которые сам человек обычно не замечает», — цитирует ведомство Наталью Рожкову, врача офтальмолога Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева.