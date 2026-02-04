Ричмонд
Там тоже бывает рак: омичам рассказали про онкологические заболевания органов зрения

Омские медики пугают, что злокачественные новообразования в глазах особенно коварны, так как на ранних стадиях они протекают бессимптомно.

Источник: Комсомольская правда

О не совсем привычном раковом заболевании рассказали в омском минздраве. Выяснилось, что глаза, как и любые другие органы, могут стать мишенью для злокачественных новообразований. Проблема заключается в коварстве злокачественных новообразований в глазах — на ранних стадиях они зачастую протекают бессимптомно.

В омским минздраве сообщили, что глаза омичей также могут стать мишенью для злокачественных новообразований. Эти патологии на ранних стадиях протекают бессимптомно, а запоздалая диагностика серьезно усложняет лечение и может поставить под угрозу не только зрение, но и жизнь.

«Многие пациенты даже не задумываются о том, что глаза подвержены онкологическим заболеваниям. Между тем регулярное обследование у офтальмолога — единственный надежный способ вовремя заметить тревожные изменения. На ранних стадиях мы можем выявить патологию по незначительным признакам, которые сам человек обычно не замечает», — цитирует ведомство Наталью Рожкову, врача офтальмолога Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева.

Врач резюмирует, что раннее выявление патологии — ключ к сохранению зрения и здоровья. Современные методы диагностики позволяют обнаружить изменения на стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Поэтому омичам не следует ждать появления боли или явных симптомов, а регулярно проходить на профилактический осмотр раз в год, даже если человека ничего не беспокоит.