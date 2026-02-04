Иностранец два раза попытался пересечь границу РФ под Омском без документов

Как установлено в ходе судебного разбирательства, осужденный ранее дважды судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, был депортирован из России в марте 2022 года с запретом на въезд до 2027 года. Для обхода запрета он получил новый паспорт с измененными личными данными и дважды незаконно пересек границу РФ. В первый раз — в 2024 году, проследовав из Беларуси в обход официального пункта пропуска. Во второй раз — в июле 2025 года, когда пересек казахстанско-российскую границу в Исилькульском районе Омской области.