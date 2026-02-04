Иностранец два раза попытался пересечь границу РФ под Омском без документов

Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор гражданину Республики Таджикистан Саидмуродзоде Б. А., осужденному за неоднократное незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
Суд назначил 40-летнему подсудимому наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу после оставления его без изменения апелляционным определением Омского областного суда.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, осужденный ранее дважды судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, был депортирован из России в марте 2022 года с запретом на въезд до 2027 года. Для обхода запрета он получил новый паспорт с измененными личными данными и дважды незаконно пересек границу РФ. В первый раз — в 2024 году, проследовав из Беларуси в обход официального пункта пропуска. Во второй раз — в июле 2025 года, когда пересек казахстанско-российскую границу в Исилькульском районе Омской области.
При попытке легализировать свое пребывание на железнодорожном пункте пропуска «Исилькуль» сотрудники пограничного управления УФСБ России по Омской области установили подлинную личность мужчины и наличие в отношении него запрета на въезд в Российскую Федерацию. Действия осужденного квалифицированы по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).
Подсудимый полностью признал вину и заявил о согласии с предъявленным обвинением, что позволило рассмотреть дело в особом порядке.
