Краснокнижная полевка с островов Байкала становится отдельным видом

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что полевка с острова Ольхон на Байкале, внесенная в Красную книгу Иркутской области и считающаяся одним из самых редких млекопитающих на планете, постепенно становится отдельным биологическим видом. К таким выводам исследователи пришли на основе того, что у ольхонских полевок возникают проблемы с размножением при скрещивании с тувинскими, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Ольхонская полевка — это грызун из рода скальных полевок, обитающий на островах Байкала. Имеет размер не более 10 см и весит около 50 г. Изначально она была описана как подвид, потом ее официально признали отдельным видом, однако до сих пор не утихают споры о таксономическом статусе этого животного. Сегодня ольхонская полевка имеет статус отдельного вида, она занесена в Красную книгу Иркутской области. Исследователи отмечают, что в последние годы наблюдаются большие проблемы с численностью этого животного, однако точное количество животных не определено. По результатам экспедиции летом 2025 года ученые обнаружили только двух самцов.
«Научные сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН совместно с коллегами из ФИЦ “Институт цитологии и генетики СО РАН” и Новосибирского государственного университета экспериментально исследовали начальные этапы эволюции в группе скальных полевок рода Alticolа и сделали вывод, что ольхонская полевка находится на пути становления новым видом», — говорится в сообщении.
Сибирские ученые решили проанализировать фундаментальный критерий биологического вида — репродуктивную изоляцию. Так называют совокупность механизмов, препятствующих скрещиванию между особями разных видов или популяций. Установлено, что хотя ольхонская полевка способна скрещиваться с тувинской и давать потомство, у гибридов наблюдаются прогрессирующие нарушения репродукции. Это свидетельствует о накоплении генетических отличий, постепенно обособляющих ольхонскую полевку от родственных видов.
«Наша лаборатория очень давно изучает ольхонскую полевку, особенности ее экологии, динамики численности. Мы становимся свидетелями, что она действительно вымирает. Еще три-четыре десятилетия назад на малых островах озера Байкал этих грызунов было много, сейчас мы их там найти не можем: в прошлом году за две недели исследований в месте, где мы многократно работали ранее, удалось поймать всего двух самцов. Свой вклад вносит и то, что Байкал, Ольхон и малые острова интенсивно посещаются туристами, люди нарушают местообитания ольхонских полевок: строят тропы, маршруты, каменные пирамиды, разрушают норы, привозят собак, прикармливают лисиц. Также имеет значение изменение климата», — приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования Игоря Моролдоева.