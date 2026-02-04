Умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреенко

«Скорбные новости. На 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной, человек-легенда, Василий Филиппович Андреенко. Василий Филиппович воевал на Дальнем Востоке. Командовал артиллерийским орудием. Горд тем, что дружил с Василием Филипповичем. Всегда старался найти время заехать в гости, поговорить по душам. Вечная слава. Вечная память», — написал он в Telegram-канале.
Андреенко родился в Орловской области. В 1942 году в 18 лет его призвали в армию. Служил в 292-й стрелковой дивизии шофером, с августа по сентябрь 1945 года принимал участие в боевых действиях с Японией, был командиром артиллерийского орудия. Андреенко награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд». После демобилизации трудился в тресте «Якуттранс», в Красноярском геологоуправлении, в Абаканском отделении железной дороги.