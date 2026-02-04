Ричмонд
Боец Дмитрий Жданов из Качугского района героически погиб в зоне СВО

27 ноября 2024 года в качестве добровольца он ушел «за ленточку».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Дмитрий Жданов из Качугского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Оператор противотанковых управляемых ракет родился 27 декабря 1991 года в Шелехове. Спустя год семья переехала в поселок Качуг, парень учился на таможенном деле. Из-за болезни отца, Дмитрию пришлось бросить учебы и пойти работать на пилораме. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе районной администрации.

— Но в 2015 году сибиряку удалось успешно окончить академию по специальности «менеджер». Через год Дмитрий женился и переехал с супругой в поселок Хомутово Иркутского района, там у них родились две дочери, — поясняется в сообщении.

27 ноября 2024 года в качестве добровольца он ушел «за ленточку». В ходе выполнения боевых задач был отмечен орденом Георгия Жукова и получил удостоверение ветерана боевых действий. К сожалению, защищая Родину, боец погиб. Прощание с ним состоится 6 февраля с 13:30 в поселке Качуг.